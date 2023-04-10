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17 минут назад

Бородина объяснила покупку недвижимости в Дубае

Lenta.ru

Известная российская телеведущая Ксения Бородина рассказала, что купила недвижимость в Дубае в качестве вложения средств. Свое решение она объяснила в интервью Надежде Стрелец, доступном на YouTube-канале журналистки.

Бородина объяснила покупку недвижимости в Дубае
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Во время разговора Стрелец заметила, что покупка Бородиной жилья в другой стране вызвала волну обсуждения в России, так как телеведущая пользуется большой популярностью у аудитории. В ответ Бородина указала, что приобретение квартиры не значит, что она собирается туда переезжать.

«Эта недвижимость была некоторым вложением с моей стороны. И плюс ко всему это дружественная страна. Моя позиция остается неизменной — я люблю свою родину», — заявила телеведущая.

В июне 2022 года Бородина рассказала, что мечтает приобрести в Турции два объекта недвижимости, однако пока не может себе это позволить. Так, телеведущая хотела бы владеть квартирой в Стамбуле и домом в Бодруме.

Шоу-бизнес,Надежда Стрелец,Ксения Бородина,
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