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23 минуты назад

Лолита сообщила о расставании с молодым возлюбленным

Газета.Ru

Певица Лолита Милявская в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ сообщила, что рассталась с бойфрендом.

Лолита сообщила о расставании с молодым возлюбленным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да он как появился, так и исчез! У меня долго никто не держится!» — поделилась звезда.

В конце марта Лолита раскрыла некоторые детали романа с избранником. Она призналась, что ее теперь уже бывший бойфренд — мусульманин, и «с ним клево». Ранее певица рассказывала, что уже больше года состоит в отношениях с возлюбленным младше себя. Личность избранника исполнительницы так и осталась неизвестной.

Некоторое время распространялись слухи о том, что певица встречается с 25-летним рэпером Коста Лакоста. Однако Лолита опровергла тот факт, что состоит в романтических отношениях с музыкантом. Она заявила, что ее связывают с певцом исключительно дружеские отношения.

Ранее Лолита призналась, что никогда уже не сможет научиться вокальным манерам молодых музыкантов. Артистка пошутила, что «снова хочет забеременеть». По словам Лолиты, она «получает удовольствие» от молодого поколения.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,
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