Лолита сообщила о расставании с молодым возлюбленным

Певица Лолита Милявская в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ сообщила, что рассталась с бойфрендом.

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«Да он как появился, так и исчез! У меня долго никто не держится!» — поделилась звезда.

В конце марта Лолита раскрыла некоторые детали романа с избранником. Она призналась, что ее теперь уже бывший бойфренд — мусульманин, и «с ним клево». Ранее певица рассказывала, что уже больше года состоит в отношениях с возлюбленным младше себя. Личность избранника исполнительницы так и осталась неизвестной.

Некоторое время распространялись слухи о том, что певица встречается с 25-летним рэпером Коста Лакоста. Однако Лолита опровергла тот факт, что состоит в романтических отношениях с музыкантом. Она заявила, что ее связывают с певцом исключительно дружеские отношения.