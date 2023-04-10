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11 минут назад

Умер актер и певец Ярослав Дуричек

Российская Газета

В Братиславе скончался Ярослав Дуричек, чехословацкий и словацкий актер, комик, певец, сценарист, конферансье.

Умер актер и певец Ярослав Дуричек
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Дуричеку было 88 лет. О смерти артиста сообщает TASR со ссылкой на его сына Андрея. Причину он не указал.

В некрологе на сайте агентства отмечено, что Дуричек был "лицом" театра-кабаре Tatra Revue, выступал в Nova scena, работал сценаристом в редакции развлекательного вещания Чехословацкого радио и телевидения. Плюс снимался в кино и на ТВ, дебютировав в 70-е: "Завтра будет поздно", "История сопротивления", "Опасность".

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