Умер актер и певец Ярослав Дуричек

Дуричеку было 88 лет. О смерти артиста сообщает TASR со ссылкой на его сына Андрея. Причину он не указал.

В некрологе на сайте агентства отмечено, что Дуричек был "лицом" театра-кабаре Tatra Revue, выступал в Nova scena, работал сценаристом в редакции развлекательного вещания Чехословацкого радио и телевидения. Плюс снимался в кино и на ТВ, дебютировав в 70-е: "Завтра будет поздно", "История сопротивления", "Опасность".