Роман Худяков заявил о травле сербского актера Милоша Биковича на Западе

Сербский и российский актер театра и кино Милош Бикович, известный широкому зрителю по ролям в фильмах «Балканский рубеж» и «До встречи в Монтевидео!», столкнулся с травлей на Западе. Об этом рассказал депутат Госдумы VI созыва Роман Худяков.
Как отметил экс-парламентарий в личном Telegram-канале, причиной такого отношения к актеру со стороны западных студий стала поддержка, которую он выказывает России.
«Он — «серб и россиянин, и таковым останется навсегда». И это многое значит сегодня», — написал Худяков.
Бывший депутат добавил, что Бикович ставит некоторые вещи важнее собственных карьерных устремлений. Худяков также отметил, что актер гордится своим российским гражданством.