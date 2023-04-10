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3 минуты назад

Роман Худяков заявил, что сербского актера Милоша Биковича травят на Западе

Слово и Дело

Сербский и российский актер театра и кино Милош Бикович, известный широкому зрителю по ролям в фильмах «Балканский рубеж» и «До встречи в Монтевидео!», столкнулся с травлей на Западе. Об этом рассказал депутат Госдумы VI созыва Роман Худяков.

Роман Худяков заявил о травле сербского актера Милоша Биковича на Западе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отметил экс-парламентарий в личном Telegram-канале, причиной такого отношения к актеру со стороны западных студий стала поддержка, которую он выказывает России.

«Он — «серб и россиянин, и таковым останется навсегда». И это многое значит сегодня», — написал Худяков.

Бывший депутат добавил, что Бикович ставит некоторые вещи важнее собственных карьерных устремлений. Худяков также отметил, что актер гордится своим российским гражданством.

Шоу-бизнес,Роман Худяков,Милош Бикович,Госдума,
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