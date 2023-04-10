Роман Худяков заявил о травле сербского актера Милоша Биковича на Западе

Сербский и российский актер театра и кино Милош Бикович, известный широкому зрителю по ролям в фильмах «Балканский рубеж» и «До встречи в Монтевидео!», столкнулся с травлей на Западе. Об этом рассказал депутат Госдумы VI созыва Роман Худяков.