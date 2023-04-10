Стас Михайлов прокомментировал слухи об обращении к гадалкам

Певец Стас Михайлов в разговоре с «Пятым каналом» отреагировал на слухи о том, что он обращался к магам и гадалкам.
Артист признался, что не видел, что в сети о нем распространяют такую информацию.
«Я православный человек, ну что за глупости? К этому я не отношусь», — заявил Михайлов.
Исполнитель считает, что любая информация о нем в соцсетях только повышает его популярность. Как считает Михайлов, негативные эмоции тоже могут быть полезными в шоу-бизнесе. По словам певца, его мама часто видит в сети недостоверную информацию о сыне, после чего рассказывает ему эти «небылицы».
Ранее Стас Михайлов рассказал о своем отношении к моде. Он признался, для него не существует понятие «мода». Артист рассказал, что не пользуется услугами стилистов, а одевается сам. Михайлов отметил, что высокая цена на товар — это не показатель отменного вкуса и хорошего чувства стиля. По мнению музыканта, человек может одеваться гармонично и красиво не в брендовую или сверхдорогую одежду. Так же он считает и о подборе интерьера в доме.