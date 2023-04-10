Любовный гороскоп на 11 апреля 2023 года: что обещают астрологи

ОВНЫ Если вы увидите, что вторая половинка готовится совершить ошибку, не стойте в стороне, призывают звёзды. Если вы сможете ее удержать, благодарности не будет предела. ТЕЛЬЦЫ Если вы находитесь в поисках пары, в этот вторник не отвергайте новых знакомых. Не обязательно с ними завязывать тёплые отношения, но быть корректным стоит. Возможно, они станут вашим проводником в мир любви. БЛИЗНЕЦЫ Если за вами есть грешок, лучше не спорьте в этот день с любимым человеком. Звёзды говорят, 11 апреля он может потянуть за ту самую ниточку, которая в итоге "распустит" ваши отношения. РАКИ В этот день вам нужно побыть эгоистом. Звёзды предупреждают: если будете стремиться помочь избраннику, своими собственными задачами заняться будет некогда. А вот вам уже никто помочь не сможет. ЛЬВЫ Любимый человек может вас удивить. И не факт, что приятно. Звёзды призывают вас 11 апреля не принимать поспешных решений. Успокоившись, вы сможете придумать какой-то оригинальный выход из ситуации. ДЕВЫ Если вы давно хотели порвать с токсичными отношениями, время пришло, говорят звёзды. Но предупреждают: решившись сжечь мосты 11 апреля, вы не оставите себе пути назад. ВЕСЫ В этот день вам стоит опасаться прекрасных представителей противоположного пола. Звёзды говорят, 11 апреля вас могут ввести в заблуждение самым коварным образом. СКОРПИОНЫ 11 апреля вы должны взять на себя ответственность, в том числе и за поведение избранника. Звёзды говорят, у вас это получится лучше, чем у него. СТРЕЛЬЦЫ Даже если вам наскучило общение с представителями противоположного пола, в этот вторник вы должны быть милы и учтивы. Звезды говорят, рядом может оказаться тот самый человек. КОЗЕРОГИ Не игнорируйте любимого человека с его просьбами. Звёзды говорят, 11 апреля может стать днём проверки ваших отношений. Которую они, к слову, могут не выдержать. ВОДОЛЕИ Если в этот день вторая половинка приятно вас удивит, не сдерживайте эмоций. Иначе получите целую охапку упрёков и претензий. К чему вам эти сложности?.. РЫБЫ Держитесь подальше от тех, кто вас когда-то отверг. Звёзды говорят, 11 апреля вы рискуете вновь попасть под чьи-то чары. Фото: unsplash.com