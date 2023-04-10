Гороскоп на 11 апреля 2023 года: что обещают астрологи

ОВНЫ Овнам придётся заниматься каким-то не своим делом. Причём, звёзды говорят вы должны будете буквально выхватить инициативу из чьих-то рук. Не расслабляйтесь. ТЕЛЬЦЫ Тельцам этот день может принести массу полезных знакомств. Так что постарайтесь оставить язвительный тон в стороне и будьте милы с окружающими. БЛИЗНЕЦЫ 11 апреля Близнецам лучше не высовываться. Звёзды говорят, в этот день вы должны быть тише воды ниже травы. Иначе можете развернуть судьбу на 180 градусов. РАКИ У Раков ожидается несколько суматошный день. Правда, звёзды говорят, как минимум половину дел вы придумали себе сами. Так что вполне можете отречься от части задач. ЛЬВЫ Львам может пригодиться их природная интуиция. Звёзды говорят, 11 апреля вы должны слушать шестое чувство, даже если оно будет призывать вас к нелогичным действиям. ДЕВЫ 11 апреля Девы смогут совершить какой-то качественный рывок в жизни. Звёзды советуют вам не бояться перемен. Особенно тех, что зародились в этот вторник. ВЕСЫ 11 апреля у Весов ожидается день опасностей. Звёзды рекомендуют вам не рисковать, не проявлять инициативу и не пытаться прыгнуть выше головы - падать будет больно. СКОРПИОНЫ Скорпионы в этот день могут проявить свои лучшие качества, говорят звёзды. Даже если вам покажется, что сил и ресурсов нет, не бойтесь идти вперёд 11 апреля. СТРЕЛЬЦЫ 11 апреля должен стать для Стрельцов днём перемен. Возможно, не судьбоносных, но от этого не менее интересных. Так что встаньте пораньше и готовьтесь действовать. КОЗЕРОГИ 11 апреля Козероги должны будут вспомнить о ком-то из близких. Звёзды говорят, этот день будет силён родом. Поэтому не игнорируйте родственников и их потребности. ВОДОЛЕИ У Водолеев может образоваться какая-то задолженность. Звёзды говорят, что это будет, скорее всего, связано не с деньгами, а с эмоциями. Не экономьте на чувствах 11 апреля. РЫБЫ Рыбы должны будут проявить свою силу воли во всей красе говорят звёзды. Постарайтесь 11 апреля не сорваться, иначе можете потерять веру в себя. Фото: unsplash.com