$79.50+0.1487.10+0.37
27 минут назад

Самбурская в купальнике продемонстрировала фигуру

Ирина Лебедева

Настасья Самбурская в Телеграм-канале выложила свою фотографию. На артистке открытый бирюзовый купальник, на плечи Настасья небрежно набросила легкую синюю рубашку, также на ней очки в тон.

Самбурская в купальнике продемонстрировала фигуру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тут же звезда решила подразнить поклонников. Она предложила ответить на мини-опрос, хорошо ли она выглядит. Можно было выбрать вариант, «Лучше в очках», «Лучше без очков» и «Лучше без купальника»

Телеграм

Успешная актриса сегодня может позволить себе многое, включая недвижимость в столице, а когда-то у ее семьи не было денег даже на полноценную обувь для девочки: в интервью StarHit Настасья рассказывала, что в девятом классе ходила зимой в школу в босоножках.

Из нищеты будущая звезда выбралась не сразу. Выпускной из университета тоже запомнился проблемой с обувью: новые дешевые туфли развалились еще до ресторана, а платье ей подарили. К счастью, девушка прошла кастинг в «Универ» и вскоре стала звездой.

Шоу-бизнес,Настасья Самбурская,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий