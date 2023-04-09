Самбурская в купальнике продемонстрировала фигуру

Настасья Самбурская в Телеграм-канале выложила свою фотографию. На артистке открытый бирюзовый купальник, на плечи Настасья небрежно набросила легкую синюю рубашку, также на ней очки в тон.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Тут же звезда решила подразнить поклонников. Она предложила ответить на мини-опрос, хорошо ли она выглядит. Можно было выбрать вариант, «Лучше в очках», «Лучше без очков» и «Лучше без купальника»

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Успешная актриса сегодня может позволить себе многое, включая недвижимость в столице, а когда-то у ее семьи не было денег даже на полноценную обувь для девочки: в интервью StarHit Настасья рассказывала, что в девятом классе ходила зимой в школу в босоножках.