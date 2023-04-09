Россиянки атакуют Касселя в социальных сетях

После того, как информация о расставании актера Венсана Касселя и модели Тины Кунаки стала достоянием СМИ, социальные сети обманутого мужа подверглись атаке гражданок нашей страны.

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Как сообщает «Комсомольская Правда», пользовательницы интернета начали упражняться в остроумии. Некоторые злорадствовали по поводу поведения молодой экс-супруги Касселя, другие – сочувствовали актеру. Есть и такие, которые сообщали, что готовы составить его личное счастье. И конкуренток не потерпят

«Дамы, в очередь! Я тут первая занимала!», - сообщила одна из подписчиц.

Кассель, не смирившийся с изменой, сам закрутил роман с девушкой, которая, как пишет СтарХит, моложе 26-летней Тины.