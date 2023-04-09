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Лорак теряет популярность

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Ани Лорак рискует своей карьерой, поскольку никак не может определиться с собственной гражданской позицией в нынешней ситуации.

Лорак теряет популярность
© РИА Новости

Как информирует «Комсомольская Правда», Лорак не прилетела из Дубая на музыкальную премию «Жара», хотя проживающий в том же отеле Сергей Лазарев это сделал. Журналисты предположили, что звезда хочет отсидеться в тишине, чтобы общественность, попрекающая ее желанием усидеть на двух стульях, успокоилась.

Ани приехала в Россию с Украины в 2014 году. Певица прекрасно зарабатывала, собирала полные залы, жила в престижном районе столицы. Но после начала специальной военной операции Лорак перебралась за рубеж, лишь иногда возвращаясь в Россию для выступления на корпоративах.

Звезда планировала тур по Европе, но его пришлось отменить из-за скандала, устроенного украинскими поклонниками. Далее уже им в России стали отменяться ее концерты.

Спрос на ее концерты упал примерно на 60-70%, хотя отдельные заказы все же еще есть. Стоимость – 40 тысяч евро (3,6 млн. руб.).

В прошлом году вместе с коллегами Ани договаривалась о летних концертах в отелях Турции для отдыхающих, но турецкие отельеры отказались заключать контракты с российскими артистами, сославшись на сложность международной обстановки.

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