Маршал назвал Севастополь родным краем

«Он был помощником командира корабля по политической части. Потом, когда ушел на пенсию, был экскурсоводом в Панораме, потом управляющим… И очень часто, приезжая в Севастополь, мы ходили по Панораме. Он рассказывал мне помимо экскурсий, потому что он хорошо знал историю… Одним словом, для меня это родные края», - объяснил Александр.