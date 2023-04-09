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Маршал назвал Севастополь родным краем

Александр Маршал во время концерта в Севастополе рассказал о том, насколько важное место город-герой занимает в его жизни.

Маршал назвал Севастополь родным краем
© РИА Новости

Певец сообщил, что его дед, участник Великой Отечественной войны, выйдя в отставку после службы на крейсере «Молотов», жил и работал в Севастополе, - пишет издание sevastopol.su.

назвал город-герой своим родным краем.

«Он был помощником командира корабля по политической части. Потом, когда ушел на пенсию, был экскурсоводом в Панораме, потом управляющим… И очень часто, приезжая в Севастополь, мы ходили по Панораме. Он рассказывал мне помимо экскурсий, потому что он хорошо знал историю… Одним словом, для меня это родные края», - объяснил Александр.

Ранее российский рок-музыкант Александр Маршал в интервью «Аргументам и фактам» объяснил, почему вернулся из США в Россию, несмотря на успех за рубежом. По словам Маршала, он разочаровался в США. Он напомнил, что группа уехала в США еще в 1987 году.

«Нам хотелось посетить страну, о которой так много говорилось. Считалось, что это, мол, центр демократии и все самое лучшее там. Когда мы приехали, нам все нравилось, мы не могли сообразить, за что в первую очередь хвататься — глаза разбегались», - вспоминает Маршал.

Однако, продолжил музыкант, выяснилось, что у страны есть недостатки, а простые американцы — обычные люди, которые живут не так роскошно, как казалось из Москвы.

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