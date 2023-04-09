Бородина рассказала об изменах экс-супруга
Ксения Бородина призналась, что ее бывший супруг Курбан Омаров изменял ей, и даже с девушками-профессионалками. В какой-то момент телеведущая решила расставить все точки и наняла частных детективов.
«Я наняла детективов, которые все это мне сняли. Мне дали номер квартиры, имена, фамилии. Женщин было какое-то неимоверное количество. После этого я приехала домой, не стала дожидаться, пока он проснется, разбудила и попросила на выход. Грязно говорила, не выбирала выражений. И за 15 минут собрала его вещи в мусорные мешки», — призналась Бородина в беседе с Надеждой Стрелец.
Ксения также рассказала, что очень тяжело переживала свой развод. Две недели она практически не вставала с постели, - пишет портал slovodel.com.
В сентябре 2022 года сообщалось, что Курбан Омаров почти сразу после расставания с супругой стал встречаться с молодой блондинкой, которой чуть больше 20 лет. Он даже познакомил избранницу с семьей и, не исключено, что уже женился.