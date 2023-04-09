Бородина рассказала об изменах экс-супруга

«Я наняла детективов, которые все это мне сняли. Мне дали номер квартиры, имена, фамилии. Женщин было какое-то неимоверное количество. После этого я приехала домой, не стала дожидаться, пока он проснется, разбудила и попросила на выход. Грязно говорила, не выбирала выражений. И за 15 минут собрала его вещи в мусорные мешки», — призналась Бородина в беседе с Надеждой Стрелец.