$79.50+0.1487.10+0.37

Бородина рассказала об изменах экс-супруга

1

Ксения Бородина призналась, что ее бывший супруг Курбан Омаров изменял ей, и даже с девушками-профессионалками. В какой-то момент телеведущая решила расставить все точки и наняла частных детективов.

Бородина рассказала об изменах экс-супруга
© РИА НОВОСТИ

«Я наняла детективов, которые все это мне сняли. Мне дали номер квартиры, имена, фамилии. Женщин было какое-то неимоверное количество. После этого я приехала домой, не стала дожидаться, пока он проснется, разбудила и попросила на выход. Грязно говорила, не выбирала выражений. И за 15 минут собрала его вещи в мусорные мешки», — призналась Бородина в беседе с Надеждой Стрелец.

Ксения также рассказала, что очень тяжело переживала свой развод. Две недели она практически не вставала с постели, - пишет портал slovodel.com.

В сентябре 2022 года сообщалось, что Курбан Омаров почти сразу после расставания с супругой стал встречаться с молодой блондинкой, которой чуть больше 20 лет. Он даже познакомил избранницу с семьей и, не исключено, что уже женился.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий