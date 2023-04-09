Лариса Долина призналась, что увлекается мистикой

Певица Лариса Долина рассказала "Пятому каналу", что ее привлекают оккультные науки, хотя сама она ни разу не обращалась к специалистам в этой области.

Фото: larisa.dolina.official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России) larisa.dolina.official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

"Знаете, как-то не понимаю, верить или нет. Хотя очень увлекаюсь мистикой", - сказала артистка.

По словам Долиной, ей также нравится смотреть фэнтезийные фильмы. Помимо этого, певица рассекретила свое увлечение астрологией, назвав себя "дотошной" Девой.