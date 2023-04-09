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1 час назад

Лариса Долина призналась, что увлекается мистикой

Газета.Ruиещё 4

Певица Лариса Долина рассказала "Пятому каналу", что ее привлекают оккультные науки, хотя сама она ни разу не обращалась к специалистам в этой области.

Лариса Долина призналась, что увлекается мистикой
Фото: larisa.dolina.official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)larisa.dolina.official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

"Знаете, как-то не понимаю, верить или нет. Хотя очень увлекаюсь мистикой", - сказала артистка.

По словам Долиной, ей также нравится смотреть фэнтезийные фильмы. Помимо этого, певица рассекретила свое увлечение астрологией, назвав себя "дотошной" Девой.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина и Любовь Успенская выступят со своими родственниками на шоу "Две звезды. Отцы и дети".

Шоу-бизнес,Любовь Успенская,Лариса Долина,
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