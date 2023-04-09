Лариса Долина призналась, что увлекается мистикой

Певица Лариса Долина рассказала "Пятому каналу", что ее привлекают оккультные науки, хотя сама она ни разу не обращалась к специалистам в этой области.
"Знаете, как-то не понимаю, верить или нет. Хотя очень увлекаюсь мистикой", - сказала артистка.
По словам Долиной, ей также нравится смотреть фэнтезийные фильмы. Помимо этого, певица рассекретила свое увлечение астрологией, назвав себя "дотошной" Девой.
Ранее сообщалось, что Лариса Долина и Любовь Успенская выступят со своими родственниками на шоу "Две звезды. Отцы и дети".