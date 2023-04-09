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Николаев регистрирует товарный знак «Выпьем за любовь»

Игорь Николаев в начале апреля подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Выпьем за любовь». Народный артист России сможет предоставлять рекламные услуги и проводить маркетинговые исследования, выпускать музыкальную продукцию и учить музыке, а также даже продавать алкогольные и безалкогольные напитки, - информирует портал slovodel.com.

Николаев регистрирует товарный знак «Выпьем за любовь»
© РИА Новости

Недавно новая телепрограмма под названием «Моя мелодия» на канале «Россия» удивила исполнителя Игоря Николаева.

По правилам шоу, в проект приглашают знаменитостей, и для них исполняют композиции. То, какая песня будет спета, скрывают до момента выхода исполнителей на сцену.

Для Игоря Николаева спели песню «Прости, поверь». При этом исполняли ее все родные артиста, даже его 84-летняя мама Светлана Митрофанова и внучатые племянники. А дочь Юлия, хотя и не живет в настоящее время в России, записала для отца видео. Музыкант признался, что сюрприз стал лучшим в его жизни

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