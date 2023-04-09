Николаев регистрирует товарный знак «Выпьем за любовь»

Игорь Николаев в начале апреля подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Выпьем за любовь». Народный артист России сможет предоставлять рекламные услуги и проводить маркетинговые исследования, выпускать музыкальную продукцию и учить музыке, а также даже продавать алкогольные и безалкогольные напитки, - информирует портал slovodel.com.

Недавно новая телепрограмма под названием «Моя мелодия» на канале «Россия» удивила исполнителя Игоря Николаева.

По правилам шоу, в проект приглашают знаменитостей, и для них исполняют композиции. То, какая песня будет спета, скрывают до момента выхода исполнителей на сцену.