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Ягудин посмеялся над слухами о своей гибели

Недавно в социальных сетях и ряде СМИ прошла новость о том, что олимпийский чемпион Алексей Ягудин трагически погиб в ДТП. Фигурист отнесся к запущенной недоброжелателями «утке» с юмором. Он саркастически прокомментировал ситуацию в микроблоге, - пишет teleprogramma.pro.

Ягудин посмеялся над слухами о своей гибели
© ТАСС

«Прошу прощения, чуть задержался с новостью», — написал спортсмен в своем аккаунте.

В дополнение Ягудин выложил ссылку на новость, тем самым предложив подписчикам прочитать некролог.

«Неплохой парень был», — отметил он.

Первое шоу серебряного призера Олимпийских игр в танцах на льду и хореографа Ильи Авербуха в рамках тура "Ледниковый период. Снова вместе" состоялось в подмосковном Чехове. В нем приняли участие Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, и другие спортсмены. В этом году тур проходит в поддержку олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова.

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