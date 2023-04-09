Ягудин посмеялся над слухами о своей гибели

Недавно в социальных сетях и ряде СМИ прошла новость о том, что олимпийский чемпион Алексей Ягудин трагически погиб в ДТП. Фигурист отнесся к запущенной недоброжелателями «утке» с юмором. Он саркастически прокомментировал ситуацию в микроблоге, - пише т teleprogramma.pro.

Первое шоу серебряного призера Олимпийских игр в танцах на льду и хореографа Ильи Авербуха в рамках тура "Ледниковый период. Снова вместе" состоялось в подмосковном Чехове. В нем приняли участие Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, и другие спортсмены. В этом году тур проходит в поддержку олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова.