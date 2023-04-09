Милявская рассталась с очередным поклонником

Лолита Милявская сообщила, что ее сердце снова свободно. Казалось бы, звезда совсем недавно рассказывала публике, что у нее есть молодой поклонник, очень достойный человек. Но роман долго не продлился. Впрочем, сама звезда с удовольствием шутит по этому поводу.

«Да он как появился, так и исчез. Все. У меня долго никто не держится», - сказала Милявская.

При этом певица считает, что влюбляться будет обязательно, и еще не раз. Но к длительным отношениям она пока не готова, пишет 5 Канал.

Лолита говорит, что никогда не ставила целью, найти мужчину с большим доходом, но ей всегда важно, чтобы мужчина работал и не был тунеядцем, а если она влюбляется в таких, то точно себе признается: