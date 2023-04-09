Сафронов рассказал, как распорядился своей пенсией

Никас Сафронов, отметивший накануне 67-летие, от шумных празднований дня рождения отказался. По мнению художника, пока еще не юбилей, да и обстановка в стране не располагает к бурному веселью.

Но пообщаться с журналистами Никас Степанович согласился. В частности, от ответил на вопрос о размере своей пенсии. Как оказалось, государство выплачивает ему всего 15 тысяч рублей. Об этом пишет Экспресс Газета.

Несмотря на то, что у Сафронова достаточно наград и почетных званий, дающих возможность получить прибавку к выплате, он решил оставить все как есть. По словам живописца, все прибавки нужно выбивать с боем, собирать кучу справок и

ходить в Пенсионный фонд как на работу.

«Само понятие собирать документы на пенсию уже тебя обрекает на эту пенсию. Каждый человек живет в своем внутреннем мире и часто его убивают мысли. Отсюда все эти инфаркты и инсульты. Я стараюсь мыслить позитивно», — объяснилНикас.

Свои 15 тысяч рублей он тоже не получает – переводит их на благотворительность.

В Арбитражный суд Москвы поступил иск художника Никаса Сафронова к маркетплейсу Wildberries. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщил Telegram-канал Mash.

Причиной недовольства деятеля искусства стало использование его рисунков и логотипов. Сафронов обратил внимание на некоторые товары маркетплейса и обнаружил незаконное использование.