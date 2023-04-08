Мать Тимати пожаловалась на внучку-"демона"

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова пожаловалась в соцсетях на непростой характер внучки Алисы. По ее словам, у 9-летней девочки начался переходный период.

Фото: simona280/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России) simona280/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Я наблюдаю за Алисой и вижу быстро прогрессирующий переходный возраст, это в 9 лет! Сказать, что это тяжело — ничего не сказать. За секунду ребенок превращается в демона, разрывающего свое сердце. Слезы переходят в смех и наоборот», — рассказала Юнусова.

Бабушка Алисы добавила, что много общается с девочкой и извиняется, если была виновата. Юнусова предположила, что скоро авторитет ребенка сместится в сторону ровесников, поэтому она стремится научить ее «подвергать сомнению любую полученную информацию».

Симона Юнусова помогает рэперу воспитывать дочь от модели Алены Шишковой. Тимати и Шишкова встречались 6 лет. Алиса появилась на свет в 2014 году, спустя полтора года родители девочки расстались. У артиста также есть сын Ратмир от модели Анастасии Решетовой, с которой он расстался в 2020 году.