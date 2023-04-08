Орлова добилась справедливости в расчете материнского капитала

«Как же не круто, когда ты не знаешь закон и своих прав. Очень многие девчонки мне писали просьбы дать обратную связь, когда все закончится. Потому что у них тоже „старых“ детей не учли. А на самом деле они тоже берутся в расчет. Порадую Артема — благодаря ему мы получили на 200 тысяч больше», — рассказала Ольга Орлова.