Орлова добилась справедливости в расчете материнского капитала

Ольге Орловой пересчитали размер положенного ей после рождения дочери материнского капитала.
Ранее певица пожаловалась, что ей начислили за дочку сумму, полагающуюся при рождении первенца. А то, что у нее уже есть 21-летний сын Артем – не учли. Об этом рассказывает 5 Канал.
«Маткапитал пришел сразу же через Госуслуги. Но, что обидно, пришел как за первого ребенка, Артема не посчитали, так как маткапитал стали давать гораздо позже его рождения. Мне кажется, это несправедливо не считать „старых“ детей действующими детьми», — сообщила Орлова.
В микроблоге подписчицы объяснили Ольге, что это неверно и следует подать жалобу в государственные органы. Орлова так и поступила
«Как же не круто, когда ты не знаешь закон и своих прав. Очень многие девчонки мне писали просьбы дать обратную связь, когда все закончится. Потому что у них тоже „старых“ детей не учли. А на самом деле они тоже берутся в расчет. Порадую Артема — благодаря ему мы получили на 200 тысяч больше», — рассказала Ольга Орлова.
На днях ведущая телепроекта «Дом-2» рассказала, что 6-го апреля ее дочке исполнилось два месяца. Этот радостный повод побудил 45-летнюю певицу выложить в Сеть новое фото наследницы.