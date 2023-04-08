Пригожин сообщил, как будет восстанавливать здоровье

«Прибыли врачи, и затем я поехал в коммерческую больницу. Там мне сделали диагностику, все необходимые процедуры, я получил медпомощь, рекомендации. Мне предложили остаться еще на три дня под наблюдением врачей, но я под расписку отказался. Понимаете, дома и стены лечат», - рассказал он.