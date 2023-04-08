$79.50+0.1487.10+0.37
21 минуту назад

Пригожин сообщил, как будет восстанавливать здоровье

Ирина Лебедева

Иосифу Пригожину стало плохо во время съемок передачи «Звезды сошлись». У продюсера парализовало половину лица и поднялось давление. Пригожина госпитализировали.

Пригожин сообщил, как будет восстанавливать здоровье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас, как выяснили журналисты «Московского Комсомольца», супруг Валерии уже дома.

«Прибыли врачи, и затем я поехал в коммерческую больницу. Там мне сделали диагностику, все необходимые процедуры, я получил медпомощь, рекомендации. Мне предложили остаться еще на три дня под наблюдением врачей, но я под расписку отказался. Понимаете, дома и стены лечат», - рассказал он.

Никуда уезжать из России на лечение продюсер не планирует.

«Я если кому и доверяю, то только нашим русским врачам. Уезжать никуда не собираюсь».

Также он не собирается надолго прерывать привычный ритм жизни.

«Много дел. Отдохну на выходных — и в понедельник снова на работу», - резюмировал Пригожин.

Продюсер Иосиф Пригожин, которому ранее во время съемок потребовалась помощь врачей, заявил, что его самочувствие улучшилось и связал проблемы со здоровьем с перенесенным COVID-19.

Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий