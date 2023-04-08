Пригожин сообщил, как будет восстанавливать здоровье

Иосифу Пригожину стало плохо во время съемок передачи «Звезды сошлись». У продюсера парализовало половину лица и поднялось давление. Пригожина госпитализировали.
Сейчас, как выяснили журналисты «Московского Комсомольца», супруг Валерии уже дома.
«Прибыли врачи, и затем я поехал в коммерческую больницу. Там мне сделали диагностику, все необходимые процедуры, я получил медпомощь, рекомендации. Мне предложили остаться еще на три дня под наблюдением врачей, но я под расписку отказался. Понимаете, дома и стены лечат», - рассказал он.
Никуда уезжать из России на лечение продюсер не планирует.
«Я если кому и доверяю, то только нашим русским врачам. Уезжать никуда не собираюсь».
Также он не собирается надолго прерывать привычный ритм жизни.
«Много дел. Отдохну на выходных — и в понедельник снова на работу», - резюмировал Пригожин.
Продюсер Иосиф Пригожин, которому ранее во время съемок потребовалась помощь врачей, заявил, что его самочувствие улучшилось и связал проблемы со здоровьем с перенесенным COVID-19.