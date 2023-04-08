Васильев проанализировал ситуацию с «Модным приговором»

Александр Васильев, экс-ведущий программы «Модный приговор», рассказал в интервью на YouTube-канале Светланы Бондарчук о том, почему закрыли проект.
По его словам, все началось после объявления спецоперации на Украине.
«Тогда сказали — вот официальная версия, — его же закрыли, не все знают, 24 февраля 2022 года. Его закрыли, объясняя, что Первый канал сейчас отказывается от развлекательного контента. В тот же день закрыли „Давай поженимся“, „Жить здорово“, „Урганта“… Всех закрыли в один день! И стали показывать другие программы, которые соответствуют злобе дня так называемой», - отметил историк моды.
Со временем некоторые передачи смогли в том или ином виде вернуться на экран. Но у «Модного приговора» это не получилось, - сообщает СтарХит.
«Когда закрылось шоу „Модный приговор“, у нас там работало человек 25 разных стилистов — они разбежались по другим каналам. Кроме того, начались проблемы сотрудничества с брендами. Нам объявили, во-первых, что закрылись Zara и H&M, которые давали нам одежду. Также сказали, что с рынка ушли наши рекламодатели. Они почти все были иностранные — и эти деньги растворились», - рассказал Васильев.
Прим этом некоторые ТВ-каналы перехватили инициативу и сделали свою версию передачи о моде.
«Сейчас на НТВ восстановили ее суррогат — премьера была буквально на днях, она называется „Модный vs Народный“. Там ведущие Влад Лисовец и Надежда Бабкина. Они позвали тоже 12 экспертов. Сюжет такой же: берется женщина, страдает и рассказывает нам о том, как у нее в жизни все плохо — а вот сейчас мы ее переоденем, и группа олигархов подъедет к ней с букетом», — посмеялся телеведущий.
Ранее Александр Васильев упрекнул певицу Любовь Успенскую и актрису Светлану Светличную за короткие наряды фразой «пора остановиться». Эксперт отметил, что знаменитости находятся в хорошей форме и обладают стройными фигурами. Однако он призвал их носить более длинные платья и юбки, поскольку длина наряда должна соответствовать возрасту, в отличие от той одежды, которую они выбирают.