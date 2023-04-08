Васильев проанализировал ситуацию с «Модным приговором»

«Сейчас на НТВ восстановили ее суррогат — премьера была буквально на днях, она называется „Модный vs Народный“. Там ведущие Влад Лисовец и Надежда Бабкина. Они позвали тоже 12 экспертов. Сюжет такой же: берется женщина, страдает и рассказывает нам о том, как у нее в жизни все плохо — а вот сейчас мы ее переоденем, и группа олигархов подъедет к ней с букетом», — посмеялся телеведущий.