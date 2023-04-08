Кассель на фоне расставания с Кунаки завел новый роман

Венсан Кассель и Тина Кунаки разводятся после пяти лет совместной жизни несмотря на то, что они воспитывают общего ребенка — дочь Амазони, которой скоро исполнится четыре года. Как писал ряд СМИ, разрыв произошел из-за того, что Кунаки в Рио-де-Жанейро видели с молодым любовником.

Теперь же Кассель, не смирившийся с изменой, сам закрутил роман с девушкой,которая, как пишет СтарХит, моложе 26-летней Тины.

Сообщается, что разводящиеся супруги не слишком переживают крах своего брака. Кунаки недавно отметила день рождения — на шумной вечеринке присутствовали ее друзья и близкие, и именинница весело проводила время.