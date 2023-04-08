Косметический бизнес Крида прогорел

Два года назад Егор Крид основал именной косметический бренд, о чем неоднократно рассказывал публично. Однако в данном бизнесе музыкант не преуспел. Как информирует Телеграм-канал Mash, компания «Крид косметикс» за время существования бренда ушла в минус на 50 тысяч рублей.