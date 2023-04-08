Косметический бизнес Крида прогорел
Два года назад Егор Крид основал именной косметический бренд, о чем неоднократно рассказывал публично. Однако в данном бизнесе музыкант не преуспел. Как информирует Телеграм-канал Mash, компания «Крид косметикс» за время существования бренда ушла в минус на 50 тысяч рублей.
Надо отметить, что и обороты компании были небольшими – 2-3 миллиона рублей.
Сейчас рэпер вовсю готовится к открытию нового бизнеса. Заведение Егора Крида расположилось на Новом Арбате — прямо по соседству с небезызвестным рестораном Тимати и Антона Пинского Redbox. Ждать осталось недолго. Ремонт помещения ресторана уже завершен. Осталось расставить мебель и вызвать клининг.