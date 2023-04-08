Джиган признался в любви к корпоративам

Дениса Устименко-Вайнштейна, известного публике под сценическим псевдонимом Джиган, не раз упрекали в том, что вместо него семью кормит его супруга Оксана Самойлова. Дело в том, что рэпер не дает больших концертов.

Недавно поклонники спросили Джигана на YouTube-шоу Басты «Вопрос ребром» о том, почему так сложилось. К примеру, рэпер Баста собирает стадионы, - пишет teleprogramma.pro.

Джиган ответил, что он за много лет действительно не выступимл на большом сольнике.

«Я переехал в Москву 16 лет назад. За 16 лет я сделал, наверно, 16 концертов. На самом деле, много концертов, но я не делал большой «сольник» ни разу в Москве, это правда. Но я сделаю», - сказал музыкант, пообещав брать пример с Басты.

При этом рэпер сообщил, что очень любит корпоративы. Возможно, этим объясняются его частые путешествия за рубеж.

«Я люблю клубные выступления, я люблю корпоративы. Любил… Сейчас я понимаю, что пора уже взрослеть, выходить на новый уровень, делать нормальные большие концерты, «сольники», и к этому иду сейчас. С новым материалом, пишу сейчас новый альбом и обещаю сделать большой сольный концерт», - пообещал исполнитель.