Блогеры Лерчек и Артемчек пожаловались на нищету

Валерия (Лерчек) и Артем (Артемчек) Чекалины, у которых арестованы счета, а также движимое и недвижимое имущество в рамках возбужденного дела об отмывании денег и неуплате налогов, сообщили, что у них нет средств оплачивать специалистов для ведения их аккаунтов в социальных сетях. Напомним, паре запрещено пользоваться интернетом.

Как пишет moslenta.ru со ссылкой на информацию из Телеграм- каналов, Чекалины собираются обратиться в суд с просьбой о снятии запрета на интернет для них, чтобы продолжить самостоятельно вести свои аккаунты в соцсетях.