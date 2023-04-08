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47 минут назад

Блогеры Лерчек и Артемчек пожаловались на нищету

Ирина Лебедева

Валерия (Лерчек) и Артем (Артемчек) Чекалины, у которых арестованы счета, а также движимое и недвижимое имущество в рамках возбужденного дела об отмывании денег и неуплате налогов, сообщили, что у них нет средств оплачивать специалистов для ведения их аккаунтов в социальных сетях. Напомним, паре запрещено пользоваться интернетом.

Как пишет moslenta.ru со ссылкой на информацию из Телеграм- каналов, Чекалины собираются обратиться в суд с просьбой о снятии запрета на интернет для них, чтобы продолжить самостоятельно вести свои аккаунты в соцсетях.

Ранее супруги жили на широкую ногу и ни в чем себе не отказывали. В ходе обыска были найдены документы на недвижимость, предметы роскоши, драгоценности, в гараже – премиальные авто. Также в доме нашли золотых слитков на 8 кг. По предварительным оценкам стоимость слитков составляет 4,5 млн рублей.

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