Дочь Серова скрывала от отца участие в музыкальной программе

Состоялся показ очередного выпуска музыкальной программы, суть которой заключается в том, что герои встречаются один на один со своей любимой и значимой песней. Дочь Александра Серова Мишель вместе с мужскими хором под аккомпанемент оркестра Военно-Морского флота имени Римского-Корсакова исполнила песню Муслима Магомаева «О море, море»

Мишель объяснила, что выбрала эту песню потому, что Александр Николаевич служил в ВМФ.

«Я думаю, когда папа услышит первые ноты этой композиции, на него нахлынут теплые воспоминания об этом времени», — сказала девушка.

Как информирует издание vokrug.tv, Александр, когда на сцене появилась дочь, он даже встал, чтобы рассмотреть ее поближе, потому что не сразу узнал Мишель.

После окончания песни, артист подошел к дочери и спросил:

«Что же ты ничего не сказала мне? Как тебе не стыдно?»

Ведущий программы Николай Басков поспешил вступиться за девушку.

«Почему ей должно быть стыдно? Почему она вообще должна тебе говорить», — возмутился он.

Позднее Серов отметил, что остался доволен сюрпризом.