Любовный гороскоп на 10 апреля 2023 года: что обещают астрологи

ОВНЫ Если вы находитесь в поисках пары, 10 апреля он может увенчаться громким успехом. Звёзды говорят, вам не следует бороться со своими эмоциями в этот день. ТЕЛЬЦЫ В этот день вы должны следить за своим языком. Звёзды предупреждают: 10 апреля вторая половинка будет рассматривать ваши слова под микроскопом. БЛИЗНЕЦЫ В этот понедельник вам нужно сосредоточиться на решении рабочих задач. Звёзды говорят, 10 апреля любовные переживания могут испортить вам плоды долгих трудов. РАКИ Если вторая половинка будет нуждаться в вашей помощи, поспешите предложить ее. Именно ваша инициатива в этот понедельник сыграет ключевую роль. ЛЬВЫ Если любимый человек поломает вам все планы, не тратьте время на ругань и споры, призывают звёзды. Если вы сможете приструнить эмоции этот день, исправить ситуацию удастся быстрее. ДЕВЫ Если 10 апреля вам необходима будет поддержка любимого человека, скажите ему об этом. Звёзды говорят, его телепатические способности в этот понедельник будут на высоте. ВЕСЫ Звезды призывают вас следить за поведением и словами избранника. 10 апреля он может сказать или сделать нечто такое, что позволит вам лучше понять его истинные намерения. СКОРПИОНЫ Не бойтесь признаться в чем-то любимому человеку. Звёзды говорят, в этот день вы должны быть предельно откровенны. Фальшь он почувствует мгновенно. СТРЕЛЬЦЫ Если вы находитесь в поисках пары, 10 апреля должны его остановить. Звёзды предупреждают: в этот день вы можете сделать неверную ставку. КОЗЕРОГИ Если вас ждёт серьёзный разговор с партнером, подготовьтесь к нему заранее, в том числе и эмоционально. Звезды предупреждают: одно неверное слово - и вот уже полыхает скандал. ВОДОЛЕИ Будьте аккуратны с представителями противоположного пола. В целом у вас в этот день будет все не очень хорошо с корректностью, поэтому если излишней необходимости в переговорах нет, просто молчите. РЫБЫ Если вам придётся делать выбор между помощью избраннику и завершением своих собственных дел, делайте ставку на последнее. Звёзды советуют вам 10 апреля побыть немного эгоистом - отношения от этого не пострадают. Фото: unsplash.com