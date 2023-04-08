Известный блогер Даня Милохин, который зимой покинул Россию, пожалел о переезде в Дубай и пожаловался на бедность в интервью YouTube-каналу "Джарахов".

Милохин признался, что его отговаривали от переезда, но он был слишком уверен в себе.

"Я зря потерял коннект с Россией", - посетовал блогер и вспомнил совет своего продюсера, который говорил ему, что он начинал свою карьеру в России и здесь находится его основная аудитория.

Милохин сказал, что тогда не стал слушать совета продюсера.

Отъезд Милохина стал внезапным, он покинул Россию в разгар шоу "Ледниковый период", где выступал в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой. На Милохина делали серьезные ставки, в частности, он даже снимался в анонсе шоу для Первого канала.

- Из-за этого люди боятся дальше работать со мной, поэтому у меня нет денег, - констатировал Милохин и выразил надежду, что его не забыли.

Несмотря на то, что Милохин имел многомиллионные контракты и даже мог стать лицом крупнейшего банка страны, с финансовой грамотностью у блогера, похоже, дела обстоят неважно. В период получения сверхдоходов он не делал сбережений, не купил недвижимость, не стал инвестировать средства в ценные бумаги. Милохин покупал дорогие вещи, обзавелся автомобилем Maybach за 7,5 миллионов рублей.

Сейчас, когда источников доходов у блогера нет, машину ему пришлось продать, причем, с дисконтом - за 5 миллионов рублей. Что будет делать Милохин дальше, когда деньги от продаже машины кончатся, он не знает. Пока блогеру помогают финансово друзья.