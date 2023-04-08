Милохин рассказал о своей ориентации

Блогер Даня Милохин ответил на вопрос о своей сексуальной ориентации в интервью подкасту блогеру Эльдару Джарахову на YouTube. Милохин опроверг слухи о том, что он гей.
«Я не гей», — ответил блогер, после чего громко засмеялся.
В ответ на это соведущий Джарахова пошутил, что Милохин неискренне посмеялся.
«Я бы не смог по щелчку пальцем стать геем», — добавил блогер.
Милохин признался, что у него не складываются серьезные отношения с партнершами. По словам тиктокера, он не может долго встречаться с одним человеком.
«Я боюсь, что она меня бросит, поэтому я делаю это первым. Я убегаю от нее, чтобы она бежала за мной», — рассказал Милохин.
Милохин долгое время встречался с тиктокершей Юлией Гаврилиной, но в 2021 году они расстались. Затем блогер состоял в отношениях с тиктокершей Катей Толстопятовой, в 2022 году он объявил о разрыве.