$79.50+0.1487.10+0.37
46 минут назад

Блогер Даня Милохин заявил, что он не гей

Газета.Ruиещё 2

Блогер Даня Милохин ответил на вопрос о своей сексуальной ориентации в интервью подкасту блогеру Эльдару Джарахову на YouTube. Милохин опроверг слухи о том, что он гей.

Милохин рассказал о своей ориентации
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я не гей», — ответил блогер, после чего громко засмеялся.

В ответ на это соведущий Джарахова пошутил, что Милохин неискренне посмеялся.

«Я бы не смог по щелчку пальцем стать геем», — добавил блогер.

Милохин признался, что у него не складываются серьезные отношения с партнершами. По словам тиктокера, он не может долго встречаться с одним человеком.

«Я боюсь, что она меня бросит, поэтому я делаю это первым. Я убегаю от нее, чтобы она бежала за мной», — рассказал Милохин.

Милохин долгое время встречался с тиктокершей Юлией Гаврилиной, но в 2021 году они расстались. Затем блогер состоял в отношениях с тиктокершей Катей Толстопятовой, в 2022 году он объявил о разрыве.

Шоу-бизнес,Юлия Гаврилина,Даня Милохин,Эльдар Джарахов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий