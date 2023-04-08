Милохин рассказал о своей ориентации

Блогер Даня Милохин ответил на вопрос о своей сексуальной ориентации в интервью подкасту блогеру Эльдару Джарахову на YouTube. Милохин опроверг слухи о том, что он гей.

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«Я не гей», — ответил блогер, после чего громко засмеялся.

В ответ на это соведущий Джарахова пошутил, что Милохин неискренне посмеялся.

«Я бы не смог по щелчку пальцем стать геем», — добавил блогер.

Милохин признался, что у него не складываются серьезные отношения с партнершами. По словам тиктокера, он не может долго встречаться с одним человеком.

«Я боюсь, что она меня бросит, поэтому я делаю это первым. Я убегаю от нее, чтобы она бежала за мной», — рассказал Милохин.