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8 минут назад

Глава ФПБК Бородин раскрыл причину отмены концертов Арбениной

Вечерняя Москва

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин рассказал, почему были отменены недавние концерты певицы и лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной.

Глава ФПБК Бородин раскрыл причину отмены концертов Арбениной
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Диана Арбенина в 2014 и в 2020 годах поддерживала украинцев и выступала против нашей власти. Соответственно, наверное, главы регионов понимают, с чем они могут столкнуться, — сказал он.

Эксперт также считает, что сами россияне не хотят видеть Арбенину и посещать ее концерты. Причина этого также кроется в «непростой ситуации» в стране и проведении специальной военной операции, передает слова Бородина «Царьград».

Накануне стало известно, что Казань стала шестым российским городом, в котором отменили концерт Дианы Арбениной. Мероприятие должно было пройти в местном театре оперы и балета в понедельник, 10 апреля. В самом культурном учреждении заявили, что такое решение связано «с техническими причинами».

Вскоре после этого Арбенина обратилась к поклонникам в социальных сетях. Певица процитировала строки из своей же песни «Гавань», в которых содержится призыв не бояться, а также утверждение о том, что все будет хорошо.

Шоу-бизнес,Виталий Бородин,
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