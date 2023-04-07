Максим Галкин показал один из своих любимых снимков Аллы Пугачевой

Юморист Максим Галкин опубликовал в Instagram один из любимых снимков своей жены Аллы Пугачевой. "Одна из любимых фотографий. Два года назад на моем 45-летии", - уточнил Галкин. Подписчики также похвалили снимок Пугачевой и отметили невероятную внешность Примадонны. Многие фанаты написали юмористу, что ему очень повезло иметь такую жену. "Какая красота. Максим, вам очень повезло с женой - и ум, и красота"; "Потрясающее фото и великолепная женщина"; "Шикарная, очень ждем время, при котором Алла Борисовна приедет в Россию"; "Шикарное фото, шикарный образ, эталон женственности. Женщина, светящаяся от любви, воздушная, неповторимая. На все времена!" - написали фанаты. Ранее Галкин оправдался за шутки о коллегах на концертах за границей.