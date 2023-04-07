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1 час назад

Максим Галкин показал один из своих любимых снимков Аллы Пугачевой

Газета.Ru

Юморист Максим Галкин опубликовал в Instagram один из любимых снимков своей жены Аллы Пугачевой. "Одна из любимых фотографий. Два года назад на моем 45-летии", - уточнил Галкин. Подписчики также похвалили снимок Пугачевой и отметили невероятную внешность Примадонны. Многие фанаты написали юмористу, что ему очень повезло иметь такую жену. "Какая красота. Максим, вам очень повезло с женой - и ум, и красота"; "Потрясающее фото и великолепная женщина"; "Шикарная, очень ждем время, при котором Алла Борисовна приедет в Россию"; "Шикарное фото, шикарный образ, эталон женственности. Женщина, светящаяся от любви, воздушная, неповторимая. На все времена!" - написали фанаты. Ранее Галкин оправдался за шутки о коллегах на концертах за границей.

Максим Галкин показал один из своих любимых снимков Аллы Пугачевой
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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