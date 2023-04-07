Семенович объяснила отсутствие на светских фото ее «дядечки»

«Я, конечно, могла бы уговорить его ходить со мной на светские мероприятия, выставлять совместные фото. Но зачем? Чтобы всем продемонстрировать: вот, смотрите — у меня тоже есть дядечка? Мне это не нужно», — пояснила артистка.