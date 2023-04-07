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22 минуты назад

Анна Семенович объяснила отсутствие на светских фото ее «дядечки»

Мослентаиещё 1

Певица и актриса Анна Семенович назвала в беседе с «Леди Mail.ru» своего возлюбленного непубличным человеком. Так она объяснила отсутствие совместных светских фото.

Семенович объяснила отсутствие на светских фото ее «дядечки»
Фото: МослентаМослента

«Я, конечно, могла бы уговорить его ходить со мной на светские мероприятия, выставлять совместные фото. Но зачем? Чтобы всем продемонстрировать: вот, смотрите — у меня тоже есть дядечка? Мне это не нужно», — пояснила артистка.

По словам Семенович, ее возлюбленный — непубличный человек. Он предпочитает оставаться в тени, певица принимает его позицию. Она отметила, что не намерена показывать своего мужчину только для того, чтобы доказать его существование.

Ранее Анна Семенович призвала после 40 лет заниматься сексом и пить шампанское.

Шоу-бизнес,Анна Семенович,Mail.ru Group,
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