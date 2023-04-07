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29 минут назад

Филипп Киркоров описал свою внешность после пластики фразой «эльфийский брутал»

Lenta.ru

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров описал свою внешность после пластических операций фразой «эльфийский брутал». Соответствующее видео появилось в сторис его Instagram-аккаунта (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Киркоров описал свою внешность после пластики фразой «эльфийский брутал»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Певец посетил премию «Жара Music Awards», выбрав для выхода в свет серебристый брючный костюм, который сочетал с жилеткой в тон и белой рубашкой, а также украсил объемным розовым цветком. При этом он продемонстрировал свой новый имидж и фигуру. Так, постройневший артист позировал перед камерой с уложенными наверх волосами и коротко подстриженной белой бородой.

При этом на размещенных кадрах он обратился к певице Anna Asti, которая восхитилась его внешностью.

«Скажи им всем, что я красивый. Я — эльфийский брутал», — заявил Киркоров.

В марте Филипп Киркоров рассказал о своем самочувствии после пластической операции со словами «все болит». На размещенных кадрах артист появился в бейсболке и пижаме в коридоре клиники, по которому медленно шел, почти не сгибая ноги в коленях. При этом он отметил, что испытывает неприятные ощущения после перенесенной коррекции торса.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,
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