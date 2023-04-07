Киркоров описал свою внешность после пластики фразой «эльфийский брутал»

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров описал свою внешность после пластических операций фразой «эльфийский брутал». Соответствующее видео появилось в сторис его Instagram-аккаунта (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Певец посетил премию «Жара Music Awards», выбрав для выхода в свет серебристый брючный костюм, который сочетал с жилеткой в тон и белой рубашкой, а также украсил объемным розовым цветком. При этом он продемонстрировал свой новый имидж и фигуру. Так, постройневший артист позировал перед камерой с уложенными наверх волосами и коротко подстриженной белой бородой.

При этом на размещенных кадрах он обратился к певице Anna Asti, которая восхитилась его внешностью.

«Скажи им всем, что я красивый. Я — эльфийский брутал», — заявил Киркоров.