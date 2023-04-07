Комик Слава Комиссаренко получил визу в США

Белорусский комик Слава Комиссаренко сообщил на своем YouTube-канале, что получил визу в США. Комиссаренко получил визу талантов на два года. Артист отметил, что пока не планирует осесть в США. В первую очередь он сделал визу для своего большого тура по стране. Он также выступит в Канаде.
"Это не значит, что я прямо переезжаю, хотя это, на самом деле, очень легко сделать. Потому что это виза, по сути, является ВНЖ", - объяснил комик.
Юморист добавил, что по своей визе может жить и работать за рубежом.
"Но больше всего мне нравится в этой визе, как она называется. "Талант виза". Я бы, конечно, под нее отдельный документ получил, чтобы если что, можно было показывать тем, кто говорит "не смешно", - пошутил Комиссаренко.
По словам артиста, по факту, США - это единственное место, куда его вообще пускают. Комиссаренко не смог оформить документы в Польше, Испании, Германии. Комик отметил, что через 3 месяца у него заканчивается ВНЖ в Турции, однако новый теперь не выдают. В январе 2022 года Комиссаренко покинул Россию. По словам комика, его преследует белорусское КГБ. Юмориста могут задержать на территории России и перевезти назад на родину.