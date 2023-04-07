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27 минут назад

Комик Слава Комиссаренко получил визу в США

Газета.Ru

Белорусский комик Слава Комиссаренко сообщил на своем YouTube-канале, что получил визу в США. Комиссаренко получил визу талантов на два года. Артист отметил, что пока не планирует осесть в США. В первую очередь он сделал визу для своего большого тура по стране. Он также выступит в Канаде.

Комик Слава Комиссаренко получил визу в США
Фото: Слава Комиссаренко/YouTube.comСлава Комиссаренко/YouTube.com

"Это не значит, что я прямо переезжаю, хотя это, на самом деле, очень легко сделать. Потому что это виза, по сути, является ВНЖ", - объяснил комик.

Юморист добавил, что по своей визе может жить и работать за рубежом.

"Но больше всего мне нравится в этой визе, как она называется. "Талант виза". Я бы, конечно, под нее отдельный документ получил, чтобы если что, можно было показывать тем, кто говорит "не смешно", - пошутил Комиссаренко.

По словам артиста, по факту, США - это единственное место, куда его вообще пускают. Комиссаренко не смог оформить документы в Польше, Испании, Германии. Комик отметил, что через 3 месяца у него заканчивается ВНЖ в Турции, однако новый теперь не выдают. В январе 2022 года Комиссаренко покинул Россию. По словам комика, его преследует белорусское КГБ. Юмориста могут задержать на территории России и перевезти назад на родину.

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