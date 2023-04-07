Арбенина впервые отреагировала на отмену ее концертов в России

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина впервые прокомментировала отмену ее концертов в России. Артистка не стала оправдываться, а лишь поблагодарила поклонников.
Ранее стало известно, что выступление исполнительницы не состоятся в Казани, Ульяновске, Чебоксарах и Тольятти. Официальная причина — технические неполадки.
Сама Арбенина, судя по всему, не намерена унывать. Об отмене своих концертов она сообщила слушателям в социальных сетях.
«Всем Салют! Сообщаем о переносе концертов в Казани, Ульяновске, Чебоксарах и Тольятти. Следите за обновлением дат! Друзья, мы очень ценим вашу поддержку!" — гласит подпись к публикации.
Недавно руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру. Он призвал проверить Арбенину по статье о дискредитации ВС РФ.