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35 минут назад

Супруга Владимира Преснякова рассказала, что у композитора серьезные проблемы со здоровьем

Слово и Дело

Музыкант и композитор Владимир Пресняков перенес несколько серьезных операций и теперь постоянно нуждается в уходе. О серьезных проблемах артиста со здоровьем рассказала его супруга, певица Елена.

Супруга рассказала о серьезных проблемах со здоровьем у Преснякова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам артистки, из-за того, что они затянули с началом лечения артисту пришлось ампутировать почку. На данный момент Пресняков находится в слабом состоянии, поэтому за ним нужно постоянно присматривать. Супруга композитора призналась, что подумывает о том, чтобы закончить карьеру, так как хлопоты о муже занимают много времени и ресурсов.

«Как я могу оставить мужа? Сейчас пока стараюсь все совмещать. Бывает, приезжаю куда-то, а мне говорят: "Лена, как ты выглядишь прекрасно!". А я на самом деле до этого две ночи не спала. Если пойму, что стоит выбор, конечно, выберу Петровича», — цитирует ее «МК».

Пресняков отметила, что проблемы со здоровьем супруга начались из-за халатности музыканта по отношению к себе. Певица уверена, что артист самостоятельно довел себя до такого состояния.

Шоу-бизнес,Владимир Пресняков,
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