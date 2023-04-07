Супруга рассказала о серьезных проблемах со здоровьем у Преснякова

«Как я могу оставить мужа? Сейчас пока стараюсь все совмещать. Бывает, приезжаю куда-то, а мне говорят: "Лена, как ты выглядишь прекрасно!". А я на самом деле до этого две ночи не спала. Если пойму, что стоит выбор, конечно, выберу Петровича», — цитирует ее «МК».