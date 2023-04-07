Супруга рассказала о серьезных проблемах со здоровьем у Преснякова

Музыкант и композитор Владимир Пресняков перенес несколько серьезных операций и теперь постоянно нуждается в уходе. О серьезных проблемах артиста со здоровьем рассказала его супруга, певица Елена.
По словам артистки, из-за того, что они затянули с началом лечения артисту пришлось ампутировать почку. На данный момент Пресняков находится в слабом состоянии, поэтому за ним нужно постоянно присматривать. Супруга композитора призналась, что подумывает о том, чтобы закончить карьеру, так как хлопоты о муже занимают много времени и ресурсов.
«Как я могу оставить мужа? Сейчас пока стараюсь все совмещать. Бывает, приезжаю куда-то, а мне говорят: "Лена, как ты выглядишь прекрасно!". А я на самом деле до этого две ночи не спала. Если пойму, что стоит выбор, конечно, выберу Петровича», — цитирует ее «МК».
Пресняков отметила, что проблемы со здоровьем супруга начались из-за халатности музыканта по отношению к себе. Певица уверена, что артист самостоятельно довел себя до такого состояния.