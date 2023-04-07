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16 минут назад

Лерчек, которой запретили использовать соцсети, придумала способ заработка офлайн

Super.ru

Если вы думали, что, оставшись без доступа к Сети, блогер откажется от тернистого пути предпринимателя, то вы ошибались. Напомним, что громкое уголовное дело семьи Чекалиных завершилось тем, что суд запретил Валерии на два месяца общаться со свидетелями и соучастниками дела, а также использовать почту, телефон и прочие средства связи. Хотя тогда девушка заявляла, что Инстаграм* для нее — все и даже больше, оказалось, что способ заработать свою «копеечку» у нее нашелся и вне запрещенной соцсети.

Лерчек, которой запретили использовать соцсети, придумала способ заработка офлайн
Фото: Super.ruSuper.ru

Как сообщает Shot, теперь Лерчек решила действовать по старинке и запустила розыгрыш в офлайне. При покупке косметики ее бренда Letique клиентам обещают призы: от 500 рублей до двух тысяч, или скидка 20%. Однако, как стало известно Telegram-каналу, у покупателей куда больше шансов остаться без обещанного подарка: на сотни баночек приходится всего несколько стикеров, причем даже сами продавцы утверждают, что не помнят, куда их клеили. А из шести стикеров на 1000 рублей сотрудники почему-то использовали и вовсе только три — вот и не сложно подсчитать вероятность выигрыша.

Журналисты Shot тоже попытали удачу, но, предсказуемо, остались ни с чем. Ну а бренд Лерчека Letique уже и до этого прославился своим «Колесом фортуны», после которого в Сети появились тысячи объявлений о перепродаже косметики от блогера.

* — запрещен в РФ.

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