Стали известны подробности состояния Иосифа Пригожина

Появились подробности недомогания Иосифа Пригожина. На съемках телешоу у известного продюсера появилась одышка и повысилось давление. Об этом сообщает Телеграм-канал 112.

Ранее стало известно о том, что Пригожин почувствовал себя плохо во время съемок ток-шоу «Звёзды сошлись». Отмечалось, что у продюсера онемело пол-лица и поднялось давление. Ему вызвали скорую помощь, прибывшие медики поставили Пригожину капельницу.

По словам источника, знакомого с ситуацией, врачи скорой помощи диагностировали продюсеру транзиторную ишемическую атаку. После осмотра его не стали госпитализировать. В ближайшее время к нему домой должен прийти врач.