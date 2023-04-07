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39 минут назад

Стали известны подробности состояния Иосифа Пригожина

Елена Прошина

Появились подробности недомогания Иосифа Пригожина. На съемках телешоу у известного продюсера появилась одышка и повысилось давление. Об этом сообщает Телеграм-канал 112.

Стали известны подробности состояния Иосифа Пригожина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее стало известно о том, что Пригожин почувствовал себя плохо во время съемок ток-шоу «Звёзды сошлись». Отмечалось, что у продюсера онемело пол-лица и поднялось давление. Ему вызвали скорую помощь, прибывшие медики поставили Пригожину капельницу.

По словам источника, знакомого с ситуацией, врачи скорой помощи диагностировали продюсеру транзиторную ишемическую атаку. После осмотра его не стали госпитализировать. В ближайшее время к нему домой должен прийти врач.

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Как отмечала телеведущая Лера Кудрявцева, Пригожин почувствовал недомогание еще утром в тот же день, однако все равно поехал на съемки. По ее словам, у него уже тогда ощущалось онемение лица.

Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,Лера Кудрявцева,
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