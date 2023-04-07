Оскар Кучера поддержал Нагиева, который отказался вести премию МУЗ-ТВ

Дмитрий Нагиев не появляется на телевидении уже больше года. Артист говорит о том, что уволился с Первого канала. При этом он остается в России и работает над рекламой, например, МТС.
Однако он отказывается работать на популярных мероприятиях. Например, записал видео о том, что не собирается вести премию МУЗ-ТВ.
Оскар Кучера высказался о поступке ведущего и на удивление поддержал его. Он считает, что многие связывают действия Нагиева с Украиной, но он уверен, что его решение такое не по этой причине. Оскар отметил, что Дмитрий — «красавчик», и ему просто кто-то жестко предложил свои условия, а они Нагиеву не понравились.
Кучера убежден, что Нагиев не стал бы просто так записывать видео, если бы все было так просто. Напомним, Дмитрий Нагиев не комментировал свою позицию по ситуации в России и в Украине. Однако многие считают, что его увольнение с Первого канала и отказ работать на федеральном телевидении говорят о том, что он все-таки против всего происходящего.