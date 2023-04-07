Оскар Кучера поддержал Нагиева, который отказался вести премию МУЗ-ТВ

Дмитрий Нагиев не появляется на телевидении уже больше года. Артист говорит о том, что уволился с Первого канала. При этом он остается в России и работает над рекламой, например, МТС.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Однако он отказывается работать на популярных мероприятиях. Например, записал видео о том, что не собирается вести премию МУЗ-ТВ.

Оскар Кучера высказался о поступке ведущего и на удивление поддержал его. Он считает, что многие связывают действия Нагиева с Украиной, но он уверен, что его решение такое не по этой причине. Оскар отметил, что Дмитрий — «красавчик», и ему просто кто-то жестко предложил свои условия, а они Нагиеву не понравились.