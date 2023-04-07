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20 минут назад

«Дима красавчик!»: Оскар Кучера поддержал Нагиева, который отказался вести премию МУЗ-ТВ

Popcake.tv

Дмитрий Нагиев не появляется на телевидении уже больше года. Артист говорит о том, что уволился с Первого канала. При этом он остается в России и работает над рекламой, например, МТС.

Оскар Кучера поддержал Нагиева, который отказался вести премию МУЗ-ТВ
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Однако он отказывается работать на популярных мероприятиях. Например, записал видео о том, что не собирается вести премию МУЗ-ТВ.

Оскар Кучера высказался о поступке ведущего и на удивление поддержал его. Он считает, что многие связывают действия Нагиева с Украиной, но он уверен, что его решение такое не по этой причине. Оскар отметил, что Дмитрий — «красавчик», и ему просто кто-то жестко предложил свои условия, а они Нагиеву не понравились.

Кучера убежден, что Нагиев не стал бы просто так записывать видео, если бы все было так просто. Напомним, Дмитрий Нагиев не комментировал свою позицию по ситуации в России и в Украине. Однако многие считают, что его увольнение с Первого канала и отказ работать на федеральном телевидении говорят о том, что он все-таки против всего происходящего.

Шоу-бизнес,Оскар Кучера,Дмитрий Нагиев,МТС,Первый канал,
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