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50 минут назад

Поддержавший Украину Козловский возвращается в Россию

РИА "ФедералПресс"

Актер Данила Козловский, уехавший в США сразу после начала СВО, решил вновь блеснуть на отечественных сценах. Он даст несколько спектаклей в России.

Поддержавший Украину Козловский возвращается в Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

16 апреля и 14 мая он выступит в МХТ имени Чехова, а 20, 21 и 22 апреля – в Малом драматическом театре Санкт-Петербурга. Примечательно, что сразу после начала спецоперации актер поддержал Украину и поэтому покинул РФ. Может быть, гонорары в США оказались не столь велики, как на Родине. Козловского неоднократно взывали к ответу: за кого он все-таки в этом конфликте.

Актриса Яна Поплавская несколько раз критиковала самого актера и его возлюбленную Оксану Акиньшину, заявив, что он «свалил» из страны.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Поплавская потребовала от Козловского обозначить его политическую позицию.

Шоу-бизнес,Яна Поплавская,Оксана Акиньшина,Данила Козловский,
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