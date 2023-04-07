Поддержавший Украину Козловский возвращается в Россию

Актер Данила Козловский , уехавший в США сразу после начала СВО, решил вновь блеснуть на отечественных сценах. Он даст несколько спектаклей в России .

16 апреля и 14 мая он выступит в МХТ имени Чехова, а 20, 21 и 22 апреля – в Малом драматическом театре Санкт-Петербурга. Примечательно, что сразу после начала спецоперации актер поддержал Украину и поэтому покинул РФ. Может быть, гонорары в США оказались не столь велики, как на Родине. Козловского неоднократно взывали к ответу: за кого он все-таки в этом конфликте.