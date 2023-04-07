Представитель министерства культуры Татарстана прокомментировал отмену концерта лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в Казани. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам источника, выступление, которое должно было пройти в Татарском театре оперы и балета им. Мусы Джалиля 10 апреля, пришлось отменить по техническим причинам.

На официальном сайте группы «Ночные снайперы» выступление в Казани по-прежнему значится в афише. Однако возможность приобрести билет нет.

Об отмене шоу группы в Казани стало известно 6 апреля. По словам администратора площадки, такое решение было принято накануне. Ранее выступление коллектива отменили в Пятигорске. Шоу должно было пройти в ДК «София» 8 июня.