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51 минуту назад

Концерт «Ночных снайперов» в Казани отменен по техническим причинам

Елена Прошина

Представитель министерства культуры Татарстана прокомментировал отмену концерта лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в Казани. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам источника, выступление, которое должно было пройти в Татарском театре оперы и балета им. Мусы Джалиля 10 апреля, пришлось отменить по техническим причинам.

На официальном сайте группы «Ночные снайперы» выступление в Казани по-прежнему значится в афише. Однако возможность приобрести билет нет.

Названа причина отмены концерта Арбениной в Ульяновске

Об отмене шоу группы в Казани стало известно 6 апреля. По словам администратора площадки, такое решение было принято накануне. Ранее выступление коллектива отменили в Пятигорске. Шоу должно было пройти в ДК «София» 8 июня.

«У нас, как минимум, полтора-два месяца назад вопрос решился. На нашей площадке она (Диана Арбенина – прим.) отменена», – рассказал источник в администрации концертной площадки.

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