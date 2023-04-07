В Татарстане назвали причину отмены концерта Арбениной

Концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в Казани, анонсированный на 10 апреля, отменен по техническим причинам, сообщил представитель министерства культуры Татарстана.

Как сообщил источник РИА «Новости», проведение концерта Арбениной в Татарском театре оперы и балета им/ Мусы Джалиля отменено по техническим причинам.

На сайте группы «Ночные снайперы» концерт в Казани по-прежнему значится в афише тура по городам России. В афише театра оперы и балета на его сайте такого концерта нет.

Ранее концерт Арбениной отменили в Улан-Удэ из-за ее позиции по Крыму и СВО.