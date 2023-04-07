В Татарстане назвали причину отмены концерта Арбениной

Минкультуры Татарстана: Концерт Арбениной в Казани отменен «по техническим причинам»
Концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в Казани, анонсированный на 10 апреля, отменен по техническим причинам, сообщил представитель министерства культуры Татарстана.
Как сообщил источник РИА «Новости», проведение концерта Арбениной в Татарском театре оперы и балета им/ Мусы Джалиля отменено по техническим причинам.
На сайте группы «Ночные снайперы» концерт в Казани по-прежнему значится в афише тура по городам России. В афише театра оперы и балета на его сайте такого концерта нет.
Ранее концерт Арбениной отменили в Улан-Удэ из-за ее позиции по Крыму и СВО.
Напомним, в среду Дворец спорта «Волга-Спорт-Арена» в Ульяновске сообщил об отмене концерта певицы Дианы Арбениной, так как площадка будет проводить крупное областное мероприятие.