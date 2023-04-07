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18 минут назад

«Железный жезл по вертикали»: Анастасия Волочкова намекнула на секс с Никитой Джигурдой

Popcake.tv

Анастасия Волочкова и Никита Джигурда долгое время дружат, а некоторые выходки пары настолько эпатажные, что люди считают, у них роман. Никита позволяет себе трогать подругу, целовать, но он при этом женат на Марине Анисимовой. Недавно Настя пришла на комедийное шоу, где юмористы пошутили по поводу Джигурды. Они заявили, что Волочкову не удивить «внезапным членом».

«Железный жезл по вертикали»: Волочкова намекнула на секс с Джигурдой
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Волочковой не очень понравилась такая шутка, и она заявила, что у Никиты «все по вертикали»: мысли, позиция и «магический жезл».

Фанаты Волочковой сразу поняли, что интим у друзей все-таки был. Однако сам Джигурда опровергает домыслы о том, что их с Волочковой связывают сексуальные отношения. По его словам, он может трогать других женщин, флиртовать с ними, но дальше не заходит. Он любит свою семью и не изменяет своей супруге.

Кстати, Джигурда и Анисимова разводились в 2016 году из-за «неадекватности» артиста. Но все-таки Никита смог сохранить семью, и в 2021 году вновь женился на Марине. Сейчас они редко видятся, так как женщина работает в другой стране.

Шоу-бизнес,Марина Анисимова,Никита Джигурда,Анастасия Волочкова,
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