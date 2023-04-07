«Железный жезл по вертикали»: Волочкова намекнула на секс с Джигурдой

Анастасия Волочкова и Никита Джигурда долгое время дружат, а некоторые выходки пары настолько эпатажные, что люди считают, у них роман. Никита позволяет себе трогать подругу, целовать, но он при этом женат на Марине Анисимовой. Недавно Настя пришла на комедийное шоу, где юмористы пошутили по поводу Джигурды. Они заявили, что Волочкову не удивить «внезапным членом».

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Волочковой не очень понравилась такая шутка, и она заявила, что у Никиты «все по вертикали»: мысли, позиция и «магический жезл».

Фанаты Волочковой сразу поняли, что интим у друзей все-таки был. Однако сам Джигурда опровергает домыслы о том, что их с Волочковой связывают сексуальные отношения. По его словам, он может трогать других женщин, флиртовать с ними, но дальше не заходит. Он любит свою семью и не изменяет своей супруге.