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25 минут назад

Причиной смерти 59-летнего рэпера Coolio стала случайная передозировка лекарственным препаратом

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Представитель семьи Coolio сообщил результаты экспертизы, раскрывшей причину смерти рэпера. Об этом пишет TMZ.

Названа причина смерти 59-летнего рэпера Coolio
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Джарел Поузи заявил, что Coolio скончался в результате случайной передозировки лекарственным препаратом. Также в организме музыканта были найдены следы наркотических веществ. Уточняется, что астма Coolio и многолетнее курение сигарет также сыграли роль в его смерти и неспособности его организма дать отпор.

Семья рэпера планирует выпустить о нем несколько документальных фильмов и сохранить культурное наследие Coolio. Изначально врачи подозревали, что артист скончался от остановки сердца.

29 сентября сообщалось, что Coolio (настоящее имя — Артис Леон Айви — младший) умер в возрасте 59 лет. Тело музыканта нашел его друг лежащим на полу в доме в Лос-Анджелесе — он скончался до приезда "скорой". Coolio записал совместно с рэпером L. V. композицию "Gangsta's Paradise" к фильму "Опасные умы" 1995 года. В связи с этим картина была номинирована на премию канала MTV в категории "Лучшая песня".

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