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26 минут назад

Продюсеру Иосифу Пригожину вызвали скорую на съемочную площадку

Илья Родин

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что во время съемок шоу «Звезды сошлись» музыкальный продюсер Иосиф Пригожин внезапно почувствовал себя плохо. Съемочная группа была вынуждена вызвать ему скорую помощь. Об этом пишет «Российская газета».

Иосифу Пригожину вызвали скорую на съемочную площадку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Кудрявцевой, у продюсера онемела половина лица и резко поднялось давление.

Бригада скорой помощи, которая приехала на вызов, тщательно обследовала звездного пациента. В частности, медики сделали ему МРТ.

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Телеведущая посоветовала коллеге в дальнейшем беречь нервы. Она констатировала, что «все будет хорошо».

Отмечается, что сам Пригожин пока не высказывался о состоянии своего здоровья.

Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,Лера Кудрявцева,
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