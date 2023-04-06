Иосифу Пригожину вызвали скорую на съемочную площадку

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что во время съемок шоу «Звезды сошлись» музыкальный продюсер Иосиф Пригожин внезапно почувствовал себя плохо. Съемочная группа была вынуждена вызвать ему скорую помощь. Об этом пишет «Российская газета».

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По словам Кудрявцевой, у продюсера онемела половина лица и резко поднялось давление.

Бригада скорой помощи, которая приехала на вызов, тщательно обследовала звездного пациента. В частности, медики сделали ему МРТ.

Телеведущая посоветовала коллеге в дальнейшем беречь нервы. Она констатировала, что «все будет хорошо».