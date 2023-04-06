Иосифу Пригожину вызвали "скорую" на съемках телешоу с Лерой Кудрявцевой

Продюсеру Иосифу Пригожину потребовалась срочная медицинская помощь во время съемок телешоу "Звезды сошлись", которое он ведет вместе с Лерой Кудрявцевой.

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Как сообщила в своих соцсетях Кудрявцева, у Пригожина внезапно поднялось давление и онемела часть лица.

Прибывшие врачи достаточно должно обследовали мужа Валерии, чтобы исключить вероятность инсульта.