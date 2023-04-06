Продюсеру Иосифу Пригожину вызвали "скорую" на съемках телешоу с Лерой Кудрявцевой
Продюсеру Иосифу Пригожину потребовалась срочная медицинская помощь во время съемок телешоу "Звезды сошлись", которое он ведет вместе с Лерой Кудрявцевой.
Как сообщила в своих соцсетях Кудрявцева, у Пригожина внезапно поднялось давление и онемела часть лица.
Прибывшие врачи достаточно должно обследовали мужа Валерии, чтобы исключить вероятность инсульта.
Сам Пригожин в соцсетях свое состояние пока не комментировал.