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Продюсеру Иосифу Пригожину вызвали "скорую" на съемках телешоу с Лерой Кудрявцевой

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Продюсеру Иосифу Пригожину потребовалась срочная медицинская помощь во время съемок телешоу "Звезды сошлись", которое он ведет вместе с Лерой Кудрявцевой.

Иосифу Пригожину вызвали "скорую" на съемках телешоу с Лерой Кудрявцевой
© Российская Газета

Как сообщила в своих соцсетях Кудрявцева, у Пригожина внезапно поднялось давление и онемела часть лица.

Прибывшие врачи достаточно должно обследовали мужа Валерии, чтобы исключить вероятность инсульта.

Сам Пригожин в соцсетях свое состояние пока не комментировал.

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