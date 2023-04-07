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48 минут назад

Ани Лорак прокомментировала слухи о романтических отношениях с Киркоровым

Слово и Делоиещё 1

Певица Ани Лорак отреагировала на слухи о романе с поп-королем российской эстрады Филиппом Киркоровым. Информация об этом начала распространяться в 2015 году после выхода клипа на песню «Иллюзия».

Ани Лорак прокомментировала слухи о романе с Киркоровым
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кадры видеоролика, в котором знаменитости изображали роман, получились естественными, поскольку сценария у них не было. Но слухи об отношениях с исполнителем хита «Цвет настроения синий» Лорак опровергла.

«Хотел ли Киркоров за меня замуж? Я об этом не слышала. У нас взаимная симпатия, такая человеческая симпатия, даже какая-то родственная. Филипп появился в моей жизни, когда я нуждалась», — призналась она в интервью журналистке Алене Жигаловой.

Певица уточнила, что в свое время она выступала на Евровидении, а Киркоров поддержал ее и помог с продюсированием, а также другими сопутствующими делами.

Напомним, что Лорак в 2009 году вышла замуж за бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, от которого родила дочь. Спустя десять лет брак распался.

Шоу-бизнес,Алена Жигалова,Филипп Киркоров,
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