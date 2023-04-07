Ани Лорак прокомментировала слухи о романе с Киркоровым

Певица Ани Лорак отреагировала на слухи о романе с поп-королем российской эстрады Филиппом Киркоровым. Информация об этом начала распространяться в 2015 году после выхода клипа на песню «Иллюзия».

Кадры видеоролика, в котором знаменитости изображали роман, получились естественными, поскольку сценария у них не было. Но слухи об отношениях с исполнителем хита «Цвет настроения синий» Лорак опровергла.

«Хотел ли Киркоров за меня замуж? Я об этом не слышала. У нас взаимная симпатия, такая человеческая симпатия, даже какая-то родственная. Филипп появился в моей жизни, когда я нуждалась», — призналась она в интервью журналистке Алене Жигаловой.

Певица уточнила, что в свое время она выступала на Евровидении, а Киркоров поддержал ее и помог с продюсированием, а также другими сопутствующими делами.