В шестом городе России отменили концерт Дианы Арбениной

«Да, действительно, концерт отменили. Стоимость билетов можно вернуть там, где вы их приобретали. Если онлайн, то значит через онлайн. Организаторы обещали рассылку сделать по этому поводу. Причина отмены концерта? Отмена связана с техническими причинами», — сообщили в учреждении культуры.