В Казани отменили концерт Дианы Арбениной

Концерт лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной, который должен был состояться 10 апреля в Казани , отменили по техническим причинам, сообщили ТАСС в пресс-службе Минкультуры Татарстана в четверг.

"Проведение концерта Дианы Арбениной в Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля отменено по техническим причинам", - сообщили в ведомстве.

В четверг глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Арбенину по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ после высказываний певицы с критикой специальной военной операции на Украине.