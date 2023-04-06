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10 минут назад

В Казани отменили концерт Дианы Арбениной

ТАСС

Концерт лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной, который должен был состояться 10 апреля в Казани, отменили по техническим причинам, сообщили ТАСС в пресс-службе Минкультуры Татарстана в четверг.

В Казани отменили концерт Дианы Арбениной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Проведение концерта Дианы Арбениной в Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля отменено по техническим причинам", - сообщили в ведомстве.

Ранее выступления Арбениной отменили в Чебоксарах, Ульяновске и Пятигорске.

В четверг глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Арбенину по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ после высказываний певицы с критикой специальной военной операции на Украине.

Шоу-бизнес,Виталий Бородин,
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