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Бари Алибасов-младший продает убыточную гостиницу в Калининграде

Шоумен и предприниматель Бари Алибасов-младший в разговоре с Telegram-каналом "Звездач" заявил, что продает свою убыточную гостиницу в Калининграде.

Бари Алибасов-младший продает убыточную гостиницу в Калининграде
© соцсети

"Гостиница из плюсового проекта, который приносил 400 тысяч рублей, вдруг превратился в проект, который приносит минус 50 тысяч — 30 тысяч я плачу администратору, 20 тысяч коммуналку. Я очень плохой отельер", - посетовал Алибасов-младший.

Он уточнил, что купил гостиницу за 16 млн рублей, 8 из которых взял в ипотеку. Однако сын продюсера Бари Алибасова просрочил выплаты и теперь судится с банком. По его словам, здание оценили в 26 млн рублей, теперь шоумен торгуется с потенциальным покупателем. Алибасов-младший выразил надежду, что сможет заработать 10 млн рублей на этой сделке.

Ранее сын Алибасова заявил, что устроит праздник на похоронах отца.

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